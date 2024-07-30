В Орловской области пройдёт автомотофестиваль

Мероприятие под названием «Динамика» запланировано на 3 августа.

Организаторы позиционируют его как «фестиваль авто- и мотокультуры». Акция пройдёт на площади Ленина. Всё начнётся в 10 часов.

Прежде всего, гостей фестиваля ожидает выставка автомобилей, мотоциклов и спецтехники. Орловцы увидят транспорт в стиле ретро, эксклюзивные, спортивные и тюнингованные машины. Кроме того, свои стенды представят компании, которые производят товары и оказывают услуги, связанные с внешним видом автомобилей.

Организаторы разыграют награды примерно в 10 номинациях. В программе фестиваля – различные конкурсы, включая битву за самый громкий выхлоп.

Вход для зрителей бесплатный.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»