В Орловской области пройдёт автомотофестиваль

Мероприятие под названием «Динамика» запланировано на 3 августа.
Организаторы позиционируют его как «фестиваль авто- и мотокультуры». Акция пройдёт на площади Ленина. Всё начнётся в 10 часов.
Прежде всего, гостей фестиваля ожидает выставка автомобилей, мотоциклов и спецтехники. Орловцы увидят транспорт в стиле ретро, эксклюзивные, спортивные и тюнингованные машины. Кроме того, свои стенды представят компании, которые производят товары и оказывают услуги, связанные с внешним видом автомобилей.
Организаторы разыграют награды примерно в 10 номинациях. В программе фестиваля – различные конкурсы, включая битву за самый громкий выхлоп.
Вход для зрителей бесплатный.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»