В Орловской области пройдёт автомотофестиваль

30.7.2024 | 13:45 Новости, Транспорт

Мероприятие под названием «Динамика» запланировано на 3 августа.

Фото: ИА «Орелград»

Организаторы позиционируют его как «фестиваль авто- и мотокультуры». Акция пройдёт на площади Ленина. Всё начнётся в 10 часов.

Прежде всего, гостей фестиваля ожидает выставка автомобилей, мотоциклов и спецтехники. Орловцы увидят транспорт в стиле ретро, эксклюзивные, спортивные и тюнингованные машины. Кроме того, свои стенды представят компании, которые производят товары и оказывают услуги, связанные с внешним видом автомобилей.

Организаторы разыграют награды примерно в 10 номинациях. В программе фестиваля – различные конкурсы, включая битву за самый громкий выхлоп.

Вход для зрителей бесплатный.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


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