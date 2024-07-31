Более 1000 спортсменов-разрядников насчитали в Орле

Ситуацию с развитием спорта оценили в мэрии.

В Орле в соответствии с положением о Единой всероссийской спортивной классификации 1045 спортсменам были присвоены 2-й и 3-й спортивные разряды, 150 спортивным судьям, в соответствии с Положением о спортивных судьях, присвоена 2-я и 3-я квалификационная категория. Такие данные приведены в паспорте новой муниципальной программы развития физической культуры и спорта.

Сообщается, что в областной столице систематически занимаются физической культурой и спортом 132,7 тысячи человек, что составляет 47,4 процента от общего количества жителей города в возрасте от 3 до 79 лет. Физкультурно-оздоровительную и спортивную работу ведут 803 штатных работников физической культуры и спорта. Значительная часть муниципальных спортивных объектов находится на балансе МБУ ДО «Спортивная школа «Олимп» – всего 62 объекта, в том числе 10 спортивных залов и 52 плоскостных сооружения.

Текущий уровень обеспеченности населения Орла спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности, власти оценивают в 44,9 процента. В 2023 году в городе было проведено 96 официальных физкультурных и спортивных мероприятий, в которых приняло участие свыше 9,8 тысячи горожан. Указанные показатели власти намерены увеличивать при помощи новой программы.

«Одной из основополагающих задач является создание условий для развития физической культуры и спорта среди детей, подростков, молодежи, – считают в мэрии. – Необходимо объединение усилий региональных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, физкультурно-спортивных общественных объединений и организаций, а также отдельных граждан для развития физической культуры и спорта в городе».

Программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Орле на 2024-2026 годы», утвержденная мэром Юрием Парахиным, определяет приоритетные «точки роста» и конкретные механизмы участия в реализации приоритетных направлений развития физической культуры и спорта в городе. Планируется, что она позволит привлечь софинансирование из федерального и регионального бюджетов и сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных и перспективных направлениях развития отрасли на муниципальном уровне.

ИА «Орелград»