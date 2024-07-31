На стимулирование промышленности потратят 392 миллиона рублей

Областные власти обновили соответствующую программу развития.

Правительство региона актуализировало паспорт государственной программы «Развитие промышленности Орловской области». Предусмотрен второй этап ее реализации – с 2024 по 2029 год. Старт программа взяла еще в 2013 году, срок ее действия был рассчитан на 10 лет. Основные цели: обеспечение роста промышленного производства и повышение производительности труда в базовых несырьевых отраслях Орловской области.

Программой предусмотрено два ключевых направления: «Производительность труда» и «Стимулирование деятельности в сфере промышленности». Объемы финансового обеспечения за весь период реализации программы утвержден в размере 392,389 миллиона рублей. Кроме того, она привязана к национальной цели развития Российской Федерации «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство».

В данном случае планируется достижение двух глобальных показателей: «Обеспечение темпа роста валового внутреннего продукта страны выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности» и «Реальный рост инвестиций в основной капитал не менее 70 процентов по сравнению с показателем 2020 года». Промышленность Орловской области является одной из базовых составляющих экономики региона.

Ее доля в общем объеме валового регионального продукта Орловской области на протяжении последних 5 лет составляет в среднем около 18 процентов. Индекс промышленного производства за последние годы вырос более чем на 30 процентов, общий объем отгруженных товаров в промышленности за указанный период составил чуть менее 900 миллиардов рублей. Доля промышленного производства в общих налоговых поступлениях в бюджеты всех уровней превышает 35 процентов.

В промышленном комплексе области зарегистрировано около 1300 хозяйствующих субъектов. Среднесписочная численность работников промышленного производства составляет около 45,5 тысячи человек, или около четверти общей численности работающих в экономике региона. Основная часть промышленного производства сконцентрирована в трех промышленных центрах области – городах Орел, Мценск и Ливны.

В структуре промышленного производства области наибольшую долю занимают обрабатывающие производства – 90 процентов. Доля других видов экономической деятельности выглядит следующим образом: обеспечение электрической энергией, газом и паром – 7 процентов; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизации отходов – 2,9 процента; добыча полезных ископаемых – 0,1 процента.

ИА «Орелград»