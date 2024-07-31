Для службы заказа такси придумали регламент

Документ регламентирует процедуру предоставления права на работу.

В Орловской области вступил в силу приказ департамента дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ, которым был утвержден типовой регламент государственной услуги. Речь идет о предоставлении или аннулировании права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси на территории региона. Кроме того, типовой документ регламентирует процедуру внесения изменений в региональный реестр служб заказа легкового такси и предоставления выписок из него.

Заявителями на получение указанной государственной услуги являются юридические лица и индивидуальные предприниматели. Регламент предусматривает несколько способов получения ими необходимой информации. Это может быть сделано при личном приеме заявителя или его представителя, посредством размещения актуальной информации в Интернете или через Единый портал государственных услуг. Кроме того, заявитель может найти нужные данные на информационных стендах или получить ответ на свою электронную почту.

Информирование проводится и по телефону. В данном случае регламент гласит, что при ответах на телефонные звонки и устные обращения заявителей сотрудники уполномоченного учреждения, а таковым является «Орелтранссигнал», обязаны подробно и в вежливой, корректной форме информировать обратившихся по интересующим их вопросам. Если подготовка ответа требует продолжительного времени, заявителю предложат изложить свое обращение в письменной форме.

Предоставление указанной государственной услуги через Многофункциональные центры не предусмотрено. В упреждающем проактивном режиме она также не оказывается. При предоставлении услуги учреждение, за малым исключением, не вправе требовать от заявителя действий, связанных с обращением в иные государственные органы и организации. Это должно помочь в избавлении от потенциальной волокиты.

Согласно стандарту предоставления услуги, региональный реестр должен содержать ряд обязательных сведений, в том числе: номер и дату записи в реестре служб заказа легкового такси; полное и сокращенное наименование службы заказа легкового такси, обязательно на русском языке; адреса мест фактического расположения технических средств, используемых для получения, хранения, обработки и передачи заказов и баз данных; абонентский телефонный номер и адрес электронной почты службы заказа легкового такси, в том числе филиала или представительства; способы приема и передачи заказов; коммерческое обозначение службы заказа легкового такси и др.

Максимальный срок предоставления государственной услуги составляет: 6 рабочих дней со дня приема заявления о предоставлении права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси либо заявления о внесении изменений в региональный реестр; 4 рабочих дня со дня приема заявления об аннулировании действия права на осуществление деятельности службы заказа легкового такси либо заявления о получении выписки из регионального реестра.

ИА «Орелград»