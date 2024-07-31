Департамент образования проиграл суд по делу о ноутбуках

Ведомству придется вернуть деньги и выплатить крупные проценты.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению столичного общества с ограниченной ответственностью «Гигант-Компьютерные системы» к региональному департаменту образования о взыскании суммы неосновательного обогащения. В ходе рассмотрения дела истец заявил ходатайство об уточнении размера исковых требований и просил суд взыскать с ответчика 15,958 миллиона рублей плюс набежавшие проценты.

Как следует из материалов дела, в феврале 2023 года департамент провел электронный аукцион и заключил с указанной выше столичной фирмой государственный контракт на поставку ноутбуков в рамках реализации федерального проекта «Цифровая образовательная среда». Всего в регион должен был быть поставлен 581 ноутбук. Заключенный сторонами контракт был опубликован на официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок.

Его цена составляла 30,502 миллиона рублей. Поставить товар победитель аукциона обязался в срок до 30 июня 2023 года. В обеспечение исполнения обязательств была предоставлена банковская гарантия. В связи с неисполнением обязательств по поставке товара 24 августа 2023 года департамент принял решение об отказе от исполнения контракта, уведомив об этом поставщика. А 5 сентября 2023 года контракт был расторгнут, о чем в ЕИС была размещена соответствующая информация.

Кроме того, департамент выставил поставщику требование об уплате штрафа в размере 1,525 миллиона рублей, что составляло 5 процентов от цены контракта. Поставщик оплатил и штраф, и выставленную ему неустойку в размере 817,4 тысячи рублей. Департамент же направил материалы в антимонопольную службу, которая приняла решение об отказе во включении сведений в отношении ООО «Гигант-Компьютерные системы» в реестр недобросовестных поставщиков.

В решении Орловского УФАС было указано, что при исполнении контракта могли иметься обстоятельства, независящие от поставщика, объективно препятствующие его исполнению. Антимонопольщики указали, например, что поставщик неоднократно просил департамент о заключении дополнительного соглашения о поставке товара с улучшенными характеристиками, поскольку «поставка предусмотренного контрактом товара стала невозможной по причине наступления обстоятельств непреодолимой силы».

Затем департамент обратился в банк и потребовал выплатить ему банковскую гарантию, что и было сделано. Банк потребовал эту сумму с поставщика. Столичная компания посчитала, что департамент необоснованно получил денежные средства в сумме 15,958 миллиона рублей. Истец сослался на то, что контракт не содержал условий об удержании данной суммы из суммы банковской гарантии в случае неисполнения поставщиком контракта, в том числе при расторжении контракта в одностороннем или судебном порядке.

Суд постановил исковые требования удовлетворить и взыскать с департамента образования Орловской области в пользу ООО «Гигант-Компьютерные системы» неосновательно полученные денежные средства в сумме 15,958 миллиона рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1,381 миллиона рублей, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 105,5 тысячи рублей. Дальнейшее взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами с департамента образования суд постановил производить по день фактического погашения задолженности.

ИА «Орелград»