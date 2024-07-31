Орловец принял наркотик и решил прокатиться по городу

Его действия были квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса.

Приговор по данному уголовному делу вынес Северный районный суд города Орла. Местный житель был обвинен в совершении сразу двух преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 228 и частью 2 статьи 264.1 Уголовного кодекса РФ. Причем одно преступление следовало из другого. Было установлено, что мужчина через электронный мессенджер заказал наркотик для личного употребления. Оплатив заказ электронным способом, он получил от продавца указание на тайник, где хранилась закладка.

Тайник находился около дерева. Молодой человек нашел его и вынул из него сверток, внутри которого находился пакет из бесцветного прозрачного полимерного материала с наркотическим средством общей массой не менее 0,44 грамма. Иными словами, орловец незаконно приобрел наркотическое средство в значительном размере. Наркотик был обнаружен и изъят у него сотрудниками полиции, которые обратили внимание не подозрительного прохожего.

Этим деяния подсудимого не закончились. В другой раз он был остановлен сотрудниками ДПС. Оказалось, что мужчина разъезжал по улицам Орла на автомобиле, находясь в состоянии наркотического опьянения. Выяснилось, что наркотик он приобрел, как и в предыдущем случае, дистанционным способом через некий «интернет-магазин». В судебном заседании подсудимый вину в совершении обоих преступлений признал полностью.

За приобретение наркотика орловец получил уголовный штраф в размере 35 000 рублей, за повторное управление транспортом в состоянии наркотического опьянения – 1 год 6 месяцев лишения свободы. Однако затем суд решил заменить лишение свободы принудительными работами на срок 1 года 6 месяцев с удержанием в доход государства 5 процентов заработной платы осужденного. Кроме того, его на 4 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

ИА «Орелград»