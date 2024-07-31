Орловцев защитят от мошеннических переводов

Новый инструмент появился в сфере противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке.

В рамках «Дорожной карты» по развитию конкуренции в Орловской области, в части противодействия нелегальной деятельности на финансовом рынке, а также по реализации плана взаимодействия в области защиты прав потребителей финансовых услуг Орловское УФАС России и Отделение Банка России по Орловской области осуществляют регулярное взаимодействие. Одним из очередных шагов в данном направлении стало разъяснение новой нормы законодательства, которая призвана защитить простых граждан от действия аферистов.

«С 25 июля 2024 года вступил в силу закон, по которому банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в специальной базе данных Банка России, – сообщает пресс-служба Орловского УФАС. – Это база данных «О случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней».

В свою очередь в Орловском отделении Банка России отмечают, что перевод будет приостановлен даже в том случае, если клиент настаивает на нем или пытается совершить его повторно во время двухдневного периода охлаждения. Согласно новой норме, в подобное случае банк обязан сообщить клиенту, что операция не прошла, причем такое сообщение поступит способом, предусмотренным договором с банком. Например, в виде смс-сообщения.

«Клиенту сообщат о причине и сроках приостановки, – пояснил начальник отдела безопасности Орловского отделения Банка России Михаил Прудников. – Если же спустя два дня клиент все-таки решит сделать перевод на этот же подозрительный счет, то банк будет обязан незамедлительно исполнить такое поручение и финансовую ответственность за это нести не будет. Кроме того, теперь банки обязаны отключать доступ к дистанционному обслуживанию клиентам, которые занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег».

Платежные инструменты подозрительных клиентов будут блокироваться. Такое возможно, если банк получит от правоохранительных органов сведения об участии конкретного человека в мошеннической схеме. Банк России попутно со вступлением в силу нового закона издал собственный приказ, согласно которому банки должны приостанавливать переводы по шести признакам мошеннических операций.

«При наличии таких признаков банк должен будет предупредить клиента, что платеж может быть предназначен злоумышленникам, – пояснили в Орловском УФАС. – Но если человек подтверждает перевод, а сведения о получателе денег отсутствуют в базе данных Банка России, то банк исполнит поручение. Новые меры повысят защиту людей от действий злоумышленников. Банк России будет вести мониторинг того, как финансовые организации исполняют нормы закона».

ИА «Орелград»