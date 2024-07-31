Клычков предостерёг подчинённых от формализма в сфере безопасности

Губернатор провёл заседание Оперативного штаба Орловской области.

Оно состоялось сегодня. Как обычно, в нём приняли участие руководители управлений правоохранительных органов и оперативных структур региона, а также ответственные чиновники и спикер областного совета Леонид Музалевский.

«Со стороны националистического киевского режима продолжаются террористические атаки на инфраструктуру Орловской области с помощью беспилотных летательных аппаратов», – отметил Клычков. Напомним, в понедельник два вражеских БПЛА атаковали Глазуновский район.

Как сообщает пресс-служба губернатора, глава региона дал ряд рекомендаций по усилению защиты критически важных элементов тяговых подстанций железной дороги. Также речь шла о предстоящих мероприятиях, запланированных в районах области.

Губернатор поручил местным властям провести учения на местности, при этом избежав формального подхода к выполнению поставленных задач. Также районным чиновникам предстоит изучить существующие планы эвакуации населения и сделать их методический разбор.

ИА «Орелград»