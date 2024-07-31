Экс-замгубернатора Орловщины возглавил «Госсорткомиссию»

31.7.2024 | 13:07 Новости, Общество

Новое назначение получил Дмитрий Бутусов.

Фото: пресс-служба облсовета

Такая информация размещена на официальном сайте. Бутусов стал председателем Федерального государственного бюджетного учреждения.

Чиновник появился на Орловщине как член «команды Потомского», однако продолжал работать и при Клычкове. В частности, Бутусов являлся  заместителем председателя правительства области по агропромышленному комплексу.

В мае этого года стало известно, что госслужащий оставил работу в Министерстве сельского хозяйства России, где трудился с 2020-го года. Некоторые СМИ утверждали, что это произошло не в добровольном, а в принудительном порядке.

Главное направление деятельности «Госсорткомиссии» – испытание сортов сельскохозяйственной продукции. Сеть состоит из 45 филиалов и 292 рабочих участков. Также в состав учреждения входят Всероссийский центр оценки качества сортов (ВЦОКС) и четыре лаборатории.

ИА «Орелград»


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