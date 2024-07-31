Экс-замгубернатора Орловщины возглавил «Госсорткомиссию»

Новое назначение получил Дмитрий Бутусов.

Такая информация размещена на официальном сайте. Бутусов стал председателем Федерального государственного бюджетного учреждения.

Чиновник появился на Орловщине как член «команды Потомского», однако продолжал работать и при Клычкове. В частности, Бутусов являлся заместителем председателя правительства области по агропромышленному комплексу.

В мае этого года стало известно, что госслужащий оставил работу в Министерстве сельского хозяйства России, где трудился с 2020-го года. Некоторые СМИ утверждали, что это произошло не в добровольном, а в принудительном порядке.

Главное направление деятельности «Госсорткомиссии» – испытание сортов сельскохозяйственной продукции. Сеть состоит из 45 филиалов и 292 рабочих участков. Также в состав учреждения входят Всероссийский центр оценки качества сортов (ВЦОКС) и четыре лаборатории.

ИА «Орелград»