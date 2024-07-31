В Орловской области открыли новый ФАП

31.7.2024 | 14:21 Медицина, Новости

Он находится в Новосильском районе.

Фото: vk.com/zdravorelobl (иллюстративное)

Учреждение располагается в деревне Одинок. Как уточнили в пресс-службе губернатора и правительства Орловской области, речь идёт о модульной конструкции.

Заведующей ФАПом назначена местная жительница – Анастасия Свешникова. Ранее она работала в хирургическом отделении Новосильской ЦРБ.

Новый фельдшерско-акушерский пункт рассчитан на обслуживание 270 пациентов. Как и в других ФАПах, здесь можно сделать прививки и уколы, получить первую медицинскую помощь, пройти медосмотр.

Всего сейчас в Новосильском районе действует 8 ФАПов. Также в ближайшее время в селе Вяжи планируется открыть ещё один.

ИА «Орелград»


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