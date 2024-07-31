Нормативы затрат на ремонт дорог увеличили

Областные власти решили пересмотреть морально устаревшие показатели.

Правительство Орловской области внесло изменения в собственное постановление, изданное еще в 2010 году и утвердившее нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Также указанным документом регламентируются правила расчета размера ассигнований областного бюджета на указанные цели. Обзор поправок провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс.

Согласно ему, в Орловской области увеличены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения V категории в следующем размере (в ценах 2017 года): на содержание – с 255,7 тысячи рублей за километр до 806 тысячи рублей: на ремонт – с 2,715 миллиона рублей за километр до 4,738 миллиона рублей; на капитальный ремонт – с 5,58 миллиона рублей за километр до 12,008 миллиона рублей.

Согласно поправкам, при расчете размера ассигнований областного бюджета на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог теперь также используется коэффициент, учитывающий дифференциацию стоимости указанных работ по количеству полос движения. Также скорректированы коэффициенты, учитывающие дифференциацию стоимости работ по соответствующим категориям, и нормативные межремонтные сроки, применяемые для расчета бюджетных ассигнований областного бюджета на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог.

«Всего по региону в текущем году запланирован ремонт 245-ти объектов дорожного хозяйства общей протяженностью 169 километров», – сообщил несколькими днями ранее губернатор Андрей Клычков, которыф провел совещание с руководителями муниципальных образований. В частности, в 2024 году только администрации Ливенского района предусмотрено выделение субсидии из Дорожного фонда области на сумму 35,7 миллиона рублей. Доля софинансирования района составляет 1,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»