Уникальный сценарий Эйзенштейна показали в усадьбе Тургенева

Под Орлом работает выставка «Усадьба Тургенева в кинематографе».

Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И.С. Тургенева «Спасское-Лутовиново» организовал необычную выставку, которая работает в выставочном зале. Как пояснили в учреждении, она посвящена упоминаниям усадьбы в кино. Выставка была подготовлена совместно с Государственным центральным музеем кино и Орловским объединенным государственным литературным музеем И.С. Тургенева.

«Творчество Тургенева на протяжении всей истории существования киноискусства привлекало внимание режиссеров, – сообщили организаторы. – Известно не менее 100 фильмов по произведениям писателя. Усадьба Спасское-Лутовиново, сохранившая пленительную атмосферу дворянской эпохи, также не раз становилась площадкой для съемок документальных и художественных фильмов».

На выставке представлены экспонаты, часть которых являются не только раритетными, но и по-своему уникальными. Одним из таких, уникальных экспонатов является сценарий к фильму «Бежин луг» знаменитого режиссера Сергея Эйзенштейна, написанный в 1936 году. Сама кинолента, к сожалению, была утрачена, но позже восстановлена как фотофильм.

Кроме того, среди экспонатов представлены рабочие материалы художественных и анимационных фильмов по произведениям Тургенева, часть из которых снималась в Спасском-Лутовинове. Помимо упомянутого «Бежина луга» это такие кинокартины, как «Сон» (1988), «Муму» (1959, 1987), «Завтрак у предводителя» (1953), «Рудин» (1977), «Накануне» (1959), «Первая любовь» (1968), «Дворянское гнездо» (1969), «Отцы и дети» (2008) и др.

«Многим с детства знаком мультфильм «Муму» 1987 года, – говорят в музее-заповеднике. – На выставке представлено большое собрание производственных сцен, на основе которых осуществлялась съемка мультфильма. Фильм «Муму» относится к целлулоидной анимации, считающейся вершиной технологии рисованной анимации. В этой технике созданы авторские и коммерческие фильмы студии Disney, «Союзмультфильм» и других студий».

Одним из самых свежих фильмов, снятых по произведениям Ивана Тургенева, является созданный в 2007 году фильм «Отцы и дети». Он был создан режиссером Авдотьей Смирновой по сценарию Александра Адабашьяна, причем большая часть съемок происходила на территории Спасского-Лутовинова. В музее подчеркивают, что участником тех съемок стал и 9-месячный сын сотрудников музея Романа и Елены Ермаковых Богдан, исполнивший роль сына Фенечки.

«Посетители выставки также смогут провести время в «кинозале», – добавили организаторы. – Для просмотра доступны фильмы «Первая любовь» Василия Ордынского (1968) и «Две женщины» Веры Глаголевой (2014). Детям наверняка будет интересно увидеть мультфильм «Муму»».

Возрастное ограничение: 6+

ИА «Орелград»