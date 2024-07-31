В Орле вспомнят авторов «Бурлаков на Волге» и «Моби Дика»

Сразу две выставки заработают в один день в «Бунинке».

С 1 августа в стенах Орловской областной библиотеки имени Бунина заработают сразу две выставки, посвященные знаменитым мастерам. Так, в отделе абонемента образовательных услуг будет организована книжная выставка «Поэт беспощадного реализма», посвященная 180-летию со дня рождения Ильи Репина. Это был знаменитый русский художник, мастера исторических и бытовых сцен, академик Императорской Академии Художеств.

«На выставке представлены издания, посвященные жизни и творчеству Репина, – сообщают организаторы. – Среди них монографии, сборники воспоминаний современников живописца, а также воспоминания самого Репина о друзьях и коллегах; художественные альбомы с репродукциями картин».

Особое внимание в библиотеке советуют обратить на альбом «Илья Репин» из серии «Великие русские живописцы». В этом издании представлено собрание репродукций картин Репина из музеев России, Европы и частных коллекций, история их создания, а также биография художника. Илья Репин вошел в историю как крупнейший портретист, но еще более знамениты такие его работы, как «Иван Грозный и сын его Иван», «Бурлаки на Волге», «Царевна Софья Алексеевна в Новодевичьем монастыре», «Крестный ход в Курской губернии», «Не ждали» и др. Выставка продлится до 19 августа.

А с 1 по 11 августа в отделе документов на иностранных языках будет работать выставка «H. Melville (1819-1891)», посвященная американскому писателю Герману Мелвиллу. Ее экспозицию составит литература на русском и английском языках о жизни и творчестве писателя, а также его собственные произведения. Пожалуй, наиболее знаменитым из них является роман «Моби Дик», изданный в 1851 году.

«Эта книга занимает особое место в творчестве автора, – подчеркивают в «Бунинке». – В ней идет повествование о трагических попытках сильной личности бросить вызов року как непостижимой и грозной силе, воплощенной в виде белого кита. Кашалот, потопивший судно, не выдуман Мелвиллом, его прототип существовал на самом деле».

Судьба писателя сложилась непросто. Он перепробовал множество различных профессий, от разнорабочего на ферме до банковского служащего. Несмотря на то, что «Моби Дик» прославил имя Мелвилла, заработать на своих произведениях ему не удалось. Да и слава и популярность к нему пришли лишь в XX веке.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»