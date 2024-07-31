Сотни тысяч рублей задолжали в Орле за уборку кладбищ

Причиной появления долга было названо бюджетное недофинансирование.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» о взыскании задолженности и неустойки по муниципальному контракту. Он был заключен сторонами в феврале 2024 года. Предпринимать принял на себя обязательства по выпиловке аварийных и распиловке упавших деревьев на территориях кладбищ города Орла.

Контракт распространялся на Афанасьевское, Троицкое, Наугорское, Лепешкинское, Крестительское, Лужковское и Иоанно-Богословское кладбища. Его стоимость составила 675,99 тысячи рублей. Начало работ было предусмотрено с даты заключения контракта, окончание работ намечено на 31 декабря 2024 года. Заказчик принял на себя обязательство заплатить подрядчику не позднее чем черед 7 рабочих дней с даты подписания документа о приемке.

Такой акт стороны подписали в апреле 2024 года. Заказчик принял оказанные исполнителем услуги на общую сумму 649,1 тысячи рублей. В мае был подписан еще один акт, в соответствии с которым были приняты работы еще на 26 878 рублей. Однако казенное учреждение денег подрядчику не заплатило, на момент подачи иска в суд его задолженность составляла 675,9 тысячи рублей. Представитель ответчика возражал против удовлетворения заявленных требований, указав на недостаточное финансирование со стороны администрации областного центра.

Впрочем, суд указал, что указанное обстоятельство не может являться уважительной причиной для неисполнения обязательств по контракту. Иск был удовлетворен. Суд постановил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в пользу индивидуального предпринимателя 688,65 тысячи рублей, в том числе основной долг и неустойку за просрочку платежей, которая будет начисляться и впредь до полного расчета в размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

ИА «Орелград»