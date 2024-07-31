Орловцы отремонтировали дорогу на собственные 115 тысяч

31.7.2024 | 12:40 ЖКХ, Новости, Общество

Жители Плещеево отчаялись ждать поддержки от властей.

Фото: vk.com/nf_orel

Любопытную историю рассказали в орловском штабе «Общероссийского народного фронта». Жители населённого пункта, расположенного в Орловском муниципальном округе, уже около 20 лет добиваются ремонта дорог на улице Зеленой и в переулке Почтовом.

Дело дошло до суда. Решение вынесли в пользу селян. Дороги должны привести в нормативный вид до 31 октября текущего года.

Однако на протяжении нескольких месяцев работы не начинались. Орловцы отчаялись ждать помощи свыше, собрали средства (около 115 тысяч рублей) и на эти деньги организовали работы и отсыпали щебнем проблемный участок по улице Зелёной. Однако это не решает проблему полностью.

Известно, что по данным дорогам вынуждены передвигаться, в том числе, 35 детей, а также 21 человек с ограниченными возможностями здоровья.

ИА «Орелград»


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