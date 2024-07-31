Орловец Максим Боев занял видную должность в Минспорта России

31.7.2024 | 12:23 Новости, Спорт

В регионе его знают как экс-депутата областного совета.

Фото: orel.er.ru

Боев назначен заместителем директора Департамента образования и науки Министерства спорта России. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства.

В задачи департамента входят: научное и антидопинговое обеспечение национальных сборных, проведение исследований, а также кураторство над некоторыми образовательными организациями.

В Орле Боева знают как экс-депутата облсовета, а также экс-проректора ОГУ имени Тургенева по воспитательной работе. Орловец продолжил карьеру в Хабаровске, где возглавлял местный университет экономики и права.

Переезд Боева в столицу и его новое назначение связывают с экс-губернатором Хабаровского края Михаилов Дегтярёвым. В мае этого года Дегтярёв возглавил Минспорта. После этого Боев тоже сменил место жительства и работы.

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования