Орловец Максим Боев занял видную должность в Минспорта России

В регионе его знают как экс-депутата областного совета.

Боев назначен заместителем директора Департамента образования и науки Министерства спорта России. Такая информация размещена на официальном сайте ведомства.

В задачи департамента входят: научное и антидопинговое обеспечение национальных сборных, проведение исследований, а также кураторство над некоторыми образовательными организациями.

В Орле Боева знают как экс-депутата облсовета, а также экс-проректора ОГУ имени Тургенева по воспитательной работе. Орловец продолжил карьеру в Хабаровске, где возглавлял местный университет экономики и права.

Переезд Боева в столицу и его новое назначение связывают с экс-губернатором Хабаровского края Михаилов Дегтярёвым. В мае этого года Дегтярёв возглавил Минспорта. После этого Боев тоже сменил место жительства и работы.

ИА «Орелград»