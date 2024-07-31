Орловских микрокредиторов оштрафовали за навязчивость

31.7.2024 | 11:45 Криминал, Новости

Они слишком активно требовали выплаты долга.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

С соответствующей жалобой в региональное Управление службы судебных приставов обратилась жительница Орловской области. Она рассказала, что взяла займ в микрофинансовой организации, после чего представители кредитора стали мучить её звонками с требованиями и даже с угрозами. МФО настаивала на срочной выплате долга и процентов.

Приставы провели проверку. Факты подтвредились.

«Организация… угрожала начать обзвон её родственников и знакомых, а также в разговоре были использованы выражения грубой нецензурной брани, то есть выражения, унижающие честь и достоинство», – сообщили в ведомстве.

В итоге МФО привлекли к административной ответственности. Микрокредиторов оштрафовали на 80 тысяч рублей.

Новые угрозы в адрес орловчанки пока не поступали.

ИА «Орелград»


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