В детсаду Орла детей кормили маслом с растительными жирами

31.7.2024 | 11:31 Закон и порядок, Новости

Также в продукте нашли консервант – сорбиновую кислоту.

Фото: Управление Россельхознадзора по Орловской области

Нарушение выявил Россельхознадзор. Об этом сообщили в региональном Управлении ведомства.

Известно, что речь идёт о сливочном масле, произведённом компанией «Молочные берега». ООО зарегистрировано в Курской области. Декларация о соответствии, выданная на данный продукт, признана недействительной.

Как установили лабораторные исследования, в масле, которым кормили дошкольников, содержались растительные жиры – бета-ситостерин, кампестерин и стигмастерин. Это явно свидетельствует, что при изготовлении данного продукта использовалось немолочное сырьё.

Кроме того, в образце масла, взятом на пищеблоке учреждения, выявлено содержание консерванта – сорбиновой кислоты (в количестве 283,85 миллиграмма на один килограмм). При этом по правилам её не должно было быть там вообще.

Номер детского сада, где зафиксировали нарушение, не сообщается.

ИА «Орелград»


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