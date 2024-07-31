В Орле история со свалкой на Маринченко получила новый поворот

Ответственность за её образование может лежать на районной администрации.

Об этом заявил орловский общественник – представитель организации «Преображение» Владимир Рукосуев.

Напомним, речь идёт о скоплении мусора между домами №16 и №18. Недавно губернатор Клычков заявил, что к образованию свалки имеет отношение депутат Горсовета Орла от Алексей Усов. К решению проблемы привлекли правоохранительные органы.

Однако Рукосуев опубликовал в соцсетях пост, из которого следует, что к появлению свалки могут иметь отношение сами орловские власти – правда, не областного, а районного масштаба.

Как рассказал общественник, администрация Северного района поручила всем управляющим компаниям, работающим на данной территории, вывозить крупногабаритный мусор с придомовых территорий на указанную площадку. В дальнейшем КГО должны были транспортировать на утилизацию силами компании «Чистый город».

Однако по факту собранный мусор остался лежать на месте. «Руководство перевозчика «Чистый город», скорее всего, снова скажет, что у них грейфер сломался (и такой ответ все жители Северного района слышат круглый год каждый год)», – посетовал Рукосуев.

ИА «Орелград»