Прокуратура принудила администрацию Мценска разобраться с мусором

31.7.2024 | 15:39 ЖКХ, Новости

Исковые заявление удовлетворены.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Проверку проводила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Ранее о проблемах с уборкой мусора во Мценске говорили в СМИ и соцсетях.

Как установил орган надзора, часть площадок с контейнерами для мусора, оказалась не оборудована ёмкостями для сбора крупногабаритных отходов. Также не везде нашлось твёрдое покрытие.

Кроме того, часть площадок оказалась не ограждена – отходы могли распространиться за их пределы.

Природоохранный межрайонный прокурор направил в суд 9 соответствующих административных исковых заявлений к городской администрации. Требования удовлетворили. Теперь чиновникам предстоит исправить недочёты.

Ранее стало известно, что во Мценске на борьбу с мусором пустят миллионы рублей.

ИА «Орелград»


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