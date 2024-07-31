Прокуратура принудила администрацию Мценска разобраться с мусором

Исковые заявление удовлетворены.

Проверку проводила Орловская природоохранная межрайонная прокуратура. Ранее о проблемах с уборкой мусора во Мценске говорили в СМИ и соцсетях.

Как установил орган надзора, часть площадок с контейнерами для мусора, оказалась не оборудована ёмкостями для сбора крупногабаритных отходов. Также не везде нашлось твёрдое покрытие.

Кроме того, часть площадок оказалась не ограждена – отходы могли распространиться за их пределы.

Природоохранный межрайонный прокурор направил в суд 9 соответствующих административных исковых заявлений к городской администрации. Требования удовлетворили. Теперь чиновникам предстоит исправить недочёты.

Ранее стало известно, что во Мценске на борьбу с мусором пустят миллионы рублей.

ИА «Орелград»