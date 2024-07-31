В пресс-службе мэрии Орла сменился глава

31.7.2024 | 10:22 Новости, Общество

Должность заняла Оксана Храмченкова.

Фото: ИА «Орелград»

Официально этот пост называется «начальник управления по взаимодействию со СМИ и аналитической работе администрации Орла». Ранее пресс-службой мэрии «рулила» Ирина Башкатова.

Оксана Храмченкова родилась в Брянской области в деревне Бетово в 1998-м году. Окончила ОГУ имени Тургенева по специальности «журналистика», а также магистратуру того же вуза по специальности «реклама и связи с общественностью».

Храмченкова работала пресс-секретарём Орловской торгово-промышленной палаты, а также являлась редактором бизнес-журнала «Флагман». Затем трудилась в Трамвайно-троллейбусном предприятии Орла в качестве специалиста по взаимодействию со СМИ.

С 2021-го года Храмченкова работает в администрации Орла, в управлении по взаимодействию со СМИ. С сентября минувшего года занимала нынешнюю должность, но в качестве исполняющей обязанности. Теперь орловчанка стала уже полноценной главой пресс-службы.

ИА «Орелград»


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