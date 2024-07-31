Бастрыкин поручил возбудить дело из-за онкобольной орловчанки

Женщина не может получить бесплатные лекарства, положенные ей по закону.

При этом ранее суд уже вынес решение о выдаче медикаментов. Это произошло в мае. Однако судебное решение не исполнено до сих пор.

При этом орловчанка имеет официальный статус инвалида.

Ранее женщина обратилась в приёмную главы Следственного комитета России «ВКонтакте». После Александр Бастрыкин поручил главе орловского Управления СКР провести проверку. Теперь руководитель ведомства дал дополнительное указание – возбудить уголовное дело и представить доклад об итогах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате СКР.

Ранее стало известно, что замглаву орловского депздрава Светлану Жирову обвиняют в убытках примерно на 23 миллиона рублей.

ИА «Орелград»