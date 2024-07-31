Во Мценскую ЦРБ поступил новый фиброколоноскоп

Процедура снова стала доступной.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения Орловской области. Техника поступила в распоряжение эндоскопического отделения больницы.

Предыдущий аппарат отработал около 20 лет. Новый фиброколоноскоп обошёлся бюджету в 1,6 миллиона рублей. Средства выделил областной бюджет.

В месяц специалисты Мценской ЦРБ проводят около 20 таких обследований. Фиброколоноскопия помогает выявить воспалительные заболевания кишечника, а также обнаружить полипы и опухоли.

Также за последние полтора года в отделении заменили два гастроскопа и один бронхоскоп. Теперь пациентам доступны все виды таких исследований.

ИА «Орелград»