Количество питерских троллейбусов в Орле может достичь 10

31.7.2024 | 17:30 Новости, Транспорт

Сегодня первое транспортное средство доставили в областную столицу.

Фото: Администрация Орла

Троллейбус был в употреблении, но находится на ходу. Рано утром его доставили на территорию ТТП Орла. Об этом сообщила администрация города.

Напомним, что это первый из пяти низкопольных троллейбусов, которые Петербург передаёт Орлу. Однако их число может удвоиться. Как рассказал глава предприятия Игорь Косолапов, в течении ближайшего полугода северная столица может поделиться с Орлом ещё пятью троллейбусами.

Что касается текущей партии, то орловцы увидят «питерцев» на улицах с 1 сентября. В течении августа троллейбусы будут проходить техническое обслуживание. Также необходимо оформить сопутствующую документацию.

«Для нас в приоритете безопасность пассажиров», – отметил Косолапов.

ИА «Орелград»


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