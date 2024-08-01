Благоустройство «Мценской версты» проверит УФАС

Для изучения вопроса уже создана специальная комиссия.

Орловское УФАС возбудило дело по признакам нарушения управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города Мценска требований Федерального закона «О защите конкуренции» при проведении электронного аукциона на приобретение уличного освещения в рамках благоустройства улицы Ленина – «Мценская верста». В ведомстве уже создана специальная комиссия по рассмотрению дела.

Поводом послужило обращение в УФАС компании «Люмьер» из Самарской области. Из жалобы следует, что компания, признанная победителем, была допущена к участию в аукционе неправомерно. По мнению заявителя, в заключенном с победителем контракте отсутствуют реестровые номера записи из реестра промышленной продукции и реестровый номер из реестра радиоэлектронной продукции. Это означает, что происхождение товара проследить мягко говоря, трудно.

Между тем, в 2020 году правительство РФ установило запрет на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, нужд обороны страны и безопасности государства. Изучив жалобу, антимонопольщики уже кое-что установили. Так, извещение о спорном аукционе появилось в сети в конце мая 2024 года.

Победитель получал право на поставку уличного освещения в рамках благоустройства улицы Ленина – «Мценская верста». Начальная максимальная цена контракта составляла – 5,704 миллиона рублей. На участие в аукционе было подано три заявки. Все они были признаны соответствующими и допущены к участию в аукционе. Победитель – ООО «ЛЕД-ИКС» – предложил цену контракта в сумме 5,305 миллиона рублей. Аукцион проводился в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, выполненных работ, оказания услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В рамках рассмотрения дела заказчик уже привел доводы о том, что заявка победителя соответствует требованиям, поскольку был представлен сертификат соответствия, а также указания на то, что «модель продукции находится в Реестре российской промышленной продукции». Однако, по мнению антимонопольного органа, указанные доводы являются неправомерными, так как «указанные выше документы не являются документами, подтверждающими страну происхождения товара».

Словом, антимонопольщики усмотрели признаки нарушения закона, а дальнейшее рассмотрения обстоятельств дела покажет, действительно ли он был нарушен или жалоба является необоснованной.

ИА «Орелград»