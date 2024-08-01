Администрация губернатора проверит защиту информации

Решением данной задачи займется победитель тендера.

Администрация губернатора и правительства Орловской области известила о проведении закупки с применением запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 343 190 рублей, контракт будет оплачен за счет средств областного бюджета. Победить закупки получит право на оказание услуг по информационному обследованию, а именно аудиту системы защиты информации программно-технического комплекса Ситуационного центра (ПТК СЦ) губернатора Орловской области, включая элементы защищенной криптографической сети передачи данных.

Основными целями аудита станут определение текущего состояния обеспечения безопасности защищаемой информации, обрабатываемой в ПТК СЦ, и первоочередных мер, которые необходимо принять. В спектр задач исполнителя также включено формирование рекомендаций по обеспечению безопасности защищаемой информации, обрабатываемой в ПТК СЦ, активация сервиса совместной технической поддержки, настройка имеющихся средств защиты информации согласно эксплуатационной документации.

При решении указанных задач исполнитель обязан строго соблюдать требования таких федеральных законов, как закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», «О персональных данных» и др., соответствующих приказов ФСБ России. Также исполнитель должен ориентироваться на банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России. Ему предстоит провести аудит состава, размещения, структуры, логических взаимосвязей сетевого и серверного оборудования, а также состава сервисов и версий программного обеспечения сетевого и серверного оборудования, характеристик программных и программно-аппаратных средств, применяемых для обеспечения безопасности ПТК СЦ.

Одной из основных задач станет выявление и анализ уязвимых мест в информационной инфраструктуре. Необходимо также провести анализ состава и содержания организационно-распорядительных документов по безопасности ПТК СЦ. По результатам обследования для администрации губернатора должен быть подготовлен отчет о состоянии обеспечения безопасности защищаемой информации.

ИА «Орелград»