В Орловской области коррупцию оценят за четверть миллиона рублей

Средства будут выделены из областного бюджета.

Администрация губернатора и правительства Орловской области объявило тендер на оказание услуги по изучению общественного мнения. А именно: на оказание комплекса услуг по подготовке и проведению социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в регионе. Начальная максимальная цена контракта установлена в размере 224 тысячи рублей, средства будут выделены из областного бюджета. Подобные социологические опросы в регионе проводятся ежегодно.

Как следует из конкурсной документации, комплекс исследовательских работ направлен на проблематику в части: «бытовой» коррупции – возникающей при взаимодействии граждан и представителей органов власти, в том числе при предоставлении государственных (муниципальных) услуг; «деловой» коррупции – возникающей при взаимодействии органов власти и представителей бизнеса.

Победитель тендера должен приступить к работе сразу после заключения контракта, а сдать результаты заказчику он должен не позднее 16 декабря 2024 года. Цель исследования: оценка уровня, структуры и специфики коррупции в Орловской области, а также эффективности принимаемых антикоррупционных мер. Одной из задач исследования является формирование информационной базы для составления рейтинга административно-территориальных единиц Орловской области в зависимости от уровня коррупции.

Добывать информацию исполнитель должен путем репрезентативного социологического опроса граждан Российской Федерации – в части «бытовой» коррупции. Респондентами в части «бытовой» коррупции станут граждане РФ старше 18 лет, проживающие на территории Орловской области более 2 лет. Опросу не подлежат граждане, находящиеся в местах лишения свободы, и граждане, не имеющие определенного места жительства. «Респонденты исследования должны соответствовать профилю общей выборочной совокупности, установленному по таким критериям, как административно-территориальное деление, пол, возраст, соотношение городского и сельского населения, характерным для Орловской области, – следует из конкурсной документации. – Установление профилирующих значений проводится в ходе подготовки и проведения социологического опроса в части «бытовой» коррупции и обеспечивает фокусирование исследования в соответствии с поставленными задачами и спецификой Орловской области».

О «деловой» коррупции опрашивать будут представителей бизнеса. Здесь респондентами исследования станут хозяйствующие субъекты, то есть юридические лица и индивидуальные предприниматели, ведущие бизнес на территории РФ. при этом запрещено опрашивать представителей религиозных, политических и прочих общественных организаций, экстерриториальных организаций и органов, домашних хозяйств, выступающих в качестве работодателей, а также организаций, ведущих деятельность в сферах государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечения.

ИА «Орелград»