В Орле прозвучит поэзия СВО

Необычную акцию готовит для горожан областная библиотека.

Как сообщает Орловская областная библиотека имени Бунина, 5 августа, в День города Орла, на площадке перед «Бунинкой» состоится чтецкая акция «Фронтовой микрофон». Для участия в ней приглашаются все желающие. Участники получат возможность почитать военные стихи разных лет. «Особым образом прозвучит поэзия СВО в презентации сборника стихов «ПоэZия русского лета». Среди авторов – Анна Долгарева и Анна Ревякина, Мария Ватутина и Александр Пелевин, Алексей Шмелев и Дмитрий Артис», – сообщили организаторы.

В рамках акции прозвучит «окопная поэзия», в том числе стихи поэтов Великой Отечественной войны и поэтов специальной военной операции. Чтецами могут стать все желающие. Вход на мероприятие свободный. Кстати, оно станет завершением обширной программы, которую «Бунинка» подготовила ко Дню города. Мероприятия стартуют в 10 часов утра, а «Фронтовой микрофон» будет включен в 16 часов. Не только читателей, но и прохожих ждет насыщенная интеллектуальная и развлекательная программа.

«На площадке перед библиотекой расположатся уголки различных активностей, где можно попробовать себя в роли знатока-интеллектуала, художника, и даже мастера художественного слова, научиться творить из бумаги, увлечься интересными книгами, отправиться на экскурсию и посетить праздничный концерт», – сообщили в областной библиотеке.

Так, в течение всего дня орловцам предложат увлекательные и необычные викторины «Мой Орел: связь времен и поколений», «На пути к Победе» и «Незабываемые годы войны». Как говорят организаторы, викторины помогут желающим проверить свою эрудицию. Вопросы интеллектуальных соревнований рассчитаны на все возрастные категории: от детей младшего школьного возраста до старожилов города.

«Логика, смекалка и метод исследования, как у знаменитого сыщика, помогут участникам мини-квеста «Знаменитые визитеры Орловщины» узнать, кто из известных людей посещал Орел и какой след они оставили в его истории, – говорят в «Бунинке». – Принять участие можно как в паре, так и индивидуально. Игра пройдет в несколько этапов, в ходе которых игрокам предстоит соединить разрозненные факты воедино и узнать визитера, о котором шла речь».

Также посетителей ожидает путешествие «Книги, опаленные войной» в фонд редкой книги. Им покажут книги с обуглившимися краями, которые стали свидетелями страшных дней оккупации города. Гости узнают их историю, а также познакомятся с книгами, изданными в годы Великой Отечественной войны, которые воспитывали в советских людях мужество, стойкость, ненависть к врагу, любовь к Родине и твердую уверенность в Победе.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»