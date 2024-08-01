Арендаторы помещений в «Торговых рядах» пока останутся на месте

Таковы текущие планы орловских властей.

Напомним, что недавно здание «Торговых рядов» на Гостиной, 2, передали из федеральной в областную собственность. Это вызвало серьёзное беспокойство у организаций, арендующих здесь помещения. Их дальнейшее будущее попытались выяснить «Орёлтаймс».

Оказалось, что пока у властей нет планов по выселению арендаторов из здания – по крайней мере, они не озвучиваются в официальном ответе на запрос СМИ.

Руководитель Департамента государственного имущества и земельных отношений Орловской области Ольга Платонова сослалась на статью 617 Гражданского кодекса. Госслужащая указала, что при таких передачах собственности новый обладатель имущества становится стороной договора аренды, что не является основанием для изменения или расторжения документа.

Также в облправительстве уточнили, что в здании останется Орловский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, где обучаются около 500 студентов. Между тем, в этом году вуз не проводил приём первокурсников – как раз в связи с тем, что его дальнейшее пребывание в стенах «Торговых рядов» оказалось под вопросом.

ИА «Орелград»