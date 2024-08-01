Клычков признал отставание в строительстве аэропорта

Орловские власти провели совещание прямо на объекте.

Об этом губернатор Орловской области рассказал во время последнего прямого эфира. По словам Андрея Клычкова, проблемы возникли со строительством терминала аэропорта.

«Есть определённое отставание у подрядчика. Будет нагонять. Поручено увеличить количество рабочих на терминале», – рассказал губернатор.

Также Клычков заявил, что практически готова взлётно-посадочная полоса – одна из главных составляющих объекта.

Реконструкция аэропорта «Южный» ведётся силами столичной компании «Ирмаст-Холдинг». Первый этап работ должен завершиться 31 августа.

ИА «Орелград»