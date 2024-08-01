Клычков признал отставание в строительстве аэропорта

1.8.2024 | 11:55 Важное, Новости, Строительство

Орловские власти провели совещание прямо на объекте.

Фото: Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ Орловской области

Об этом губернатор Орловской области рассказал во время последнего прямого эфира. По словам Андрея Клычкова, проблемы возникли со строительством терминала аэропорта.

«Есть определённое отставание у подрядчика. Будет нагонять. Поручено увеличить количество рабочих на терминале», – рассказал губернатор.

Также Клычков заявил, что практически готова взлётно-посадочная полоса – одна из главных составляющих объекта.

Реконструкция аэропорта «Южный» ведётся силами столичной компании «Ирмаст-Холдинг». Первый этап работ должен завершиться 31 августа.

ИА «Орелград»


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