В Орле на Комсомольской завершились работы по обновлению освещения

1.8.2024 | 13:05 ЖКХ, Новости

Об этом объявил мэр.

Фото: ИА “Орелград”

В рамках муниципального контракта на одной из главных магистралей Орла заменили 102 кронштейна и 204 светильника. Работы проводились в рамках муниципального контракта.

«Улица, определённо, стала ярче! Уверен, водители оценят», – прокомментировал ситуацию Юрий Парахин.

Также мэр упомянул, что аналогичные работы будут проведены в Железнодорожном районе на Московской улице. Они должны завершиться в этом году.

Ранее сообщалось, что на Комсомольской «сделают ярче» на отрезке между перекрёстками с улицей Красина и Карачевским шоссе. Позднее, в рамках другого контракта, планировалась замена освещения в пешеходной зоне между домами №144 и №182.

ИА «Орелград»


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