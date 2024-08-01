Минпром Белоруссии хочет открыть на Орловщине мультибрендовый центр

1.8.2024 | 14:20 Новости, Экономика

Пока вопрос находится на стадии проработки.

Фото: Пресс-служба губернатора Орловской области

Информацию сообщили в ведомстве дружественной республики. Сегодня в Минпроме Белоруссии состоялось специальное совещание, посвящённой данной теме.

Речь идёт о местах, где будет продаваться и обслуживаться техника, которая производится в республике. Речь идёт как о грузовых автомобилях, так и о машинах для сельского хозяйства, а также о сопутствующих товарах.

Кроме орловского проекта ведомство думает над открытием ещё трёх таких центров – в Омской области, Якутии и Чечне. В пяти регионах они находятся уже в процессе создания (это Ростовская область, Приморский, Краснодарский и Ставропольский края и Петербург).

Три центра уже функционируют. Они открыты в Татарстане, Кемеровской и Новосибирской областях.

ИА «Орелград»


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