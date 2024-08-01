В августе орловские леса могут оказаться под ударом

1.8.2024 | 13:40 Новости, Происшествия

Прогнозируется резкое повышение пожароопасности.

Фото: ИА «Орелград»

Об этом сообщает «Коммерсант», ссылаясь на данные «Авиалесоохраны» – структуры, входящей в Рослесхоз.

«Повышенная вероятность превышения среднемноголетних значений параметров пожарной опасности» прогнозируется во всех субъектах Черноземья. Известно, что в нашей области речь идёт о южной части региона.

«Прогноз составлен на основе данных Росгидромета о горимости лесов», – уточняет издание.

По данным учреждения, с начала года в Черноземье произошло девять лесных пожаров. Все они фиксировались в Воронежской области. Совокупная площадь, охваченная огнём, составила 6,41 гектара.

ИА «Орелград»


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