В Орле начали ремонтировать улицу Цветаева

1.8.2024 | 15:00 Важное, ЖКХ, Новости

На её состояние активно жаловались водители.

Фото: t.me/parakhin_yuri

За улицей закрепилась дурная слава одной из самых проблемных в городе. В итоге ООО «Дорстройобъединение» взялось привести её в порядок за 14 миллионов 365 тысяч 500 рублей.

Как рассказал в соцсетях мэр Орла Юрий Парахин, работы начались. Сейчас они идут на самом сложном участке – между перекрёстками с Полесской улицей и Наугорским шоссе.

Сделать ремонт нужно до 15 августа. Подрядчик должен устроить новое дорожное покрытие из горячих асфальтобетонных смесей, установить бортовые камни, обновить колодцы и отрегулировать их высоту, а также нанести разметку.

Гарантия на объект составит пять лет.

ИА «Орелград»


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