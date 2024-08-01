Орловцы «доначислили себе» 472 миллиона рублей налогов

Налоговики рассказали об уточненных декларациях.

Управление Федеральной налоговой службы России по Орловской области сообщило, что в первой половине текущего года налогоплательщики региона подали в налоговые органы более 1,1 тысячи уточненных деклараций и расчетов. В результате их налоговые обязательства возросли почти на 472,2 миллиона рублей. Подобная тенденция была отмечена и в прошлом году, но тогда уточненная сумма по таким декларациям была меньше на 40,3 миллиона рублей, чем в этом году.

Как пояснили в налоговой службе, уточненная декларация подается, например, при обнаружении налогоплательщиком ошибок или недостоверных сведений в изначально представленной им декларации. Сумма налога, подлежащая уплате, в таком случае может быть занижена. Это чревато неприятностями для налогоплательщика. Закон дает ему право и возможности исправить допущенную ошибку и представить уточненную декларацию, что в текущем году и сделали более 1000 орловцев.

В противном случае налогоплательщика ожидает как минимум начисление штрафа. Избежать этого можно, если уточненная декларация представлена в налоговый орган до истечения установленного срока подачи первичной декларации с условием своевременной уплаты исчисленного налога или до того момента, когда налогоплательщик узнал о том, что сами налоговики нашли в его декларации ошибки или не указанные, неполные сведения.

Также уточненную декларацию можно подать до момента, когда налогоплательщик узнал о назначении выездной налоговой проверки в отношении него, но при условии, что до представления уточненной налоговой декларации он уплатил недостающую сумму налога и начисленные пени. Впрочем, представить уточнения можно и после проведения выездной налоговой проверки, но в случае, если по ее результатам не были обнаружены ошибки или не указанные сведения.

«Уточненная декларация представляется в налоговый орган по форме, действовавшей в налоговый период, за который вносятся соответствующие изменения», – добавили в пресс-службе регионального Управления ФНС.

ИА «Орелград»