Увеличены субсидии на переоборудование транспорта на газ

Соответствующее постановление издало правительство региона.

Правительство Орловской области внесло изменения в порядок предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, выполняющим работы по переоборудованию транспортных средств на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива. Напомним, что данный механизм предусматривает федеральное финансирование. Средства транзитом черед областной бюджет выделяют тем мастерским, которые занимаются переоборудованием транспорта.

Это механизм стимулирования: мастерские предоставляют клиентам скидки, чтобы привлечь их, а государство за счет бюджета компенсирует мастерским недополученные ими доходы. Таким образом, мастерские не работают себе в убыток, а количество транспорта, переведенного на газовое моторное топливо, растет, в чем заинтересовано государство. Максимальный размер субсидии по каждому из видов транспортных средств установлен правительством Орловской области.

Впервые это было сделано в 2020 году, а сейчас правительство региона увеличило размеры субсидий. Так, предельный размер субсидии на переоборудование легкового автомобиля максимальной разрешенной массой до 1800 килограммов увеличен с 24,3 тысячи до 32 тысячи рублей; массой от 1801 до 2499 килограммов – с 30,6 тысячи до 40 тысяч рублей; массой 2500 килограммов и выше – с 37,8 тысячи до 49 тысячи рублей.

Кроме того, областные власти уточнили требования к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам, комплектующим и выполняемым работам по переоборудованию транспортных средств. Например, увеличен «срок годности» газовых баллонов. Раньше использовать разрешалось только газовые баллоны, выпущенные не ранее чем за 18 месяцев до 1 января года, в котором предоставляются субсидии. Теперь этот срок увеличен до 30 месяцев. С 2025 года устанавливаемый газовый баллон I типа должен быть обязательно отечественного производства, а с 2026 года данное правило распространится и на газовые баллоны II типа.

Субсидии предоставляются тем, кто заключит с профильным департаментом соответствующие соглашения. Условиями для получения субсидии являются также прохождение заявителем отбора, соблюдение требований к используемому газобаллонному оборудованию, его компонентам и комплектующим, выполнение работ по переоборудованию не ранее последнего квартала года, предшествующего текущему году, предоставление владельцу транспортного средства скидки на переоборудование.

Право на получение субсидий возникает при наличии сертификата соответствия на проведение работ по переоборудованию автомобилей для работы на сжатом природном газе. Также необходимо наличие опыта переоборудования с 1 января 2019 года не менее 5 единиц транспортных средств, наличие на территории Орловской области на праве собственности или ином законном основании имущественного комплекса для переоборудования, включающего не менее двух постов, накопительную площадку для не менее чем трех легковых транспортных средств и клиентскую зону площадью не менее 10 квадратных метров.

ИА «Орелград»