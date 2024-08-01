Систему автофиксации нарушений ПДД будут развивать

Рассмотрением предложений о развитии системы займется рабочая группа.

Губернатор Андрей Клычков сформировал рабочую группу по рассмотрению предложений о развитии систем фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения в Орловской области и платного парковочного пространства в городе Орле. Новый коллегиальный орган возглавил Владимир Ивановский, первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области. Помимо чиновников, в состав группы включены представители ФКУ Упрдор «Москва – Харьков», казенных учреждений «Орелгосзаказчик» и «Орелтранссигнал», ЦАФАПОДД Госавтоинспекции УМВД России по Орловской области.

Созданная рабочая группа, согласно постановлению губернатора, является координационным органом. Ее основная миссия – обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти специальной компетенции Орловской области, территориальных органов федеральных органов власти и органов местного самоуправления. Основной задачей является подготовка рекомендаций по развитию систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения в Орловской области и платного парковочного пространства в городе Орле.

Рабочая группа наделена правом запрашивать у органов власти информацию, необходимую для ее работы, приглашать и заслушивать на своих заседаниях должностных лиц, а также представителей заинтересованных организаций. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Они будут считаться правомочными, если на них будут присутствовать более половины членов. Решения принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании, при равенстве решающим является голос председательствующего.

Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы возложено на региональный департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ. К слову, в первом полугодии 2024 года в Орловской области сотрудниками полиции, с учетом комплексов автоматической видеофиксации правонарушений, было выявлено 333 341 административное нарушение в области безопасности дорожного движения.

ИА «Орелград»