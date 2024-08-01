На Орловщине участники СВО при заключении контракта получат по 800 тысяч

1.8.2024 | 10:20 Новости, СВО

Новые правила действуют с сегодняшнего дня. 

Фото: ИА «Орелград»

Речь идёт о единовременных выплатах (федеральной и региональной), которые получают военнослужащие, заключающие контракт на участие в специальной военной операции.

Пока решено, что по 800 тысяч получат орловцы, которые подпишут бумаги в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Об этом во время вечернего эфира в социальных сетях объявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

Выросли размеры обоих выплат – до одинаковой планки в 400 тысяч рублей каждая.

Накануне президент России Владимир Путин своим указом установил соответствующий размер федеральной выплаты. Также глава государства рекомендовал региональным руководителям повысить сумму региональной единовременной выплаты, что и было сделано, в том числе, и в Орловской области.

Ранее стало известно, что Клычков предостерёг подчинённых от формализма в сфере безопасности.

ИА «Орелград»


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