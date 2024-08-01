На Орловщине участники СВО при заключении контракта получат по 800 тысяч

Новые правила действуют с сегодняшнего дня.
Речь идёт о единовременных выплатах (федеральной и региональной), которые получают военнослужащие, заключающие контракт на участие в специальной военной операции.
Пока решено, что по 800 тысяч получат орловцы, которые подпишут бумаги в период с 1 августа по 31 декабря текущего года. Об этом во время вечернего эфира в социальных сетях объявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
Выросли размеры обоих выплат – до одинаковой планки в 400 тысяч рублей каждая.
Накануне президент России Владимир Путин своим указом установил соответствующий размер федеральной выплаты. Также глава государства рекомендовал региональным руководителям повысить сумму региональной единовременной выплаты, что и было сделано, в том числе, и в Орловской области.
Ранее стало известно, что Клычков предостерёг подчинённых от формализма в сфере безопасности.
ИА «Орелград»