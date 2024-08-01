В Орловской области определили самый рисковый район

Об этом шла речь на совещании с главами муниципальных образований.

Как обычно, на нём обсуждалась реализация национальных проектов в орловских муниципалитетах.

Выяснилось, что соответствующие расходы на 100% «закрыл» ещё один район – Шаблыкинский. Таким образом, к настоящему моменту уже шесть муниципальных образований полностью рассчитались по соответствующим контрактам.

Ранее в список попали Знаменский, Краснозоренский, Колпнянский, Новодеревеньковский и Троснянский районы.

При этом в области есть два района с нулевым освоением средств – Верховский и Дмитровский. Первое образование планирует закрыть кассовые расчёты в августе, второе – в сентябре.

Однако главные опасения у областных властей пока вызывает Болховский район. Как рассказал замгубернатора Вадим Тарасов, здесь забуксовал ремонт четырёх дворовых территорий на Комсомольской улице. Контракт с подрядчиком расторгается в одностороннем порядке.

Также в районе расторгнуты контракты на ремонт спортплощадки и спортзала местной гимназии. Однако пока новый подрядчик выбран только по второму объекту.

ИА «Орелград»