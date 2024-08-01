В Орле пройдут публичные слушания с религиозным уклоном

В мэрии обсудят использование участка и строения в Северном районе.

Они находятся на улице Маринченко. Речь идёт о земельном участке площадью 969 квадратных метров и капитальной постройке (за номером 4-А).

Темой слушаний станет предоставление официального разрешения на использование этих объектов для «осуществления религиозных обрядов».

По данному адресу в Орле находится православный храм в честь иконы «Знамение». Церковь существует с 1998-го года. В минувшем году митрополит Тихон совершил чин великого освящения храма.

Мероприятие состоится 22 августа в 16 часов. Слушания пройдут в управлении градостроительства Орла (на Пролетарской горе, 7).

Возрастное ограничение: 16+

ИА «Орелград»