В Орле пройдут публичные слушания с религиозным уклоном

1.8.2024 | 16:40 Новости, Общество

В мэрии обсудят использование участка и строения в Северном районе.

Фото: orel-eparhia.ru / Евгений Борисов

Они находятся на улице Маринченко. Речь идёт о земельном участке площадью 969 квадратных метров и капитальной постройке (за номером 4-А).

Темой слушаний станет предоставление официального разрешения на использование этих объектов для «осуществления религиозных обрядов».

По данному адресу в Орле находится православный храм в честь иконы «Знамение». Церковь существует с 1998-го года. В минувшем году митрополит Тихон совершил чин великого освящения храма.

Мероприятие состоится 22 августа в 16 часов. Слушания пройдут в управлении градостроительства Орла (на Пролетарской горе, 7).

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ИА «Орелград»


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