Завтра в Орле отметят День ВДВ

В городе состоится торжественное шествие.

Об этом рассказали в мэрии.

Торжества начнутся в сквере Танкистов в 8 часов утра. Здесь состоится возложение цветов. Церемония продлится около 30 минут.

В 9 часов на Наугорском шоссе у памятника участникам локальных войн и военных конфликтов пройдёт традиционная патриотическая акция. Она продлится около часа.

Шествие запланировано на период с 10:00 до 10:20. Десантники пройдут от Наугорского шоссе до бульвара Победы (через улицу Лескова). Затем на бульваре они возложат цветы к бюстам орловских героев – Рязанцева, Скворцова, Санько, Образцова и Горбатова.

Параллельно праздник начнут отмечать в сквере Героев-десантников (на перекрёстке Комсомольской, Кромской и Машкарина). С 9 до 13 здесь пройдёт концерт (с участием группы «Перевал») и выставка оружия. Также будет работать полевая кухня.

Праздничный день завершится концертом в парке Победы. Он начнется в 18:00 и закончится в 20:00.

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»