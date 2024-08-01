Клычков призвал орловских чиновников верить в туризм

Губернатор считает, что сфера будет бурно развиваться.

Тема обсуждалась сегодня на совещании с главами муниципальных образований. С докладом выступил Андрей Карпов, глава Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

Чиновник рассказал, что в нашем регионе сформирован реестр земельных участков, отведённых под туристические проекты. В него внесено 185 лотов. Их представили практически все муниципальные образования области.

Известно, что участками-лотами интересовались бизнесмены из Адыгеи, Калининградской и Самарской, а также из соседних Липецкой и Белгородской областей. Однако о фактических результатах всего этого Карпов не сообщил.

Также госслужащий упомянул о “проработке” проекта “Зубропарк”, вошедшего в топ-5 в одной из номинаций на конкурсе, который организовал сайт достижения.рф.

Клычков, комментируя сказанное коллегой, призвал чиновников верить в развитие внутреннего туризма на Орловщине. Орловский глава считает, что у этой сферы большое будущее – к этому подталкивает и “закрытие границ”.

“Давайте вспомним, как мы в 18-м году уговаривали друг друга начать благоустройством заниматься. Ведь никто в это не верил… На сегодняшний день у нас не осталось муниципальных образований, где эта работа не была бы начата… Теперь входим в этап, совершенно точно, обоснованный, уже экономикой обоснованный – туризм”, – высказался губернатор.

ИА “Орелград”