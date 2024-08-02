«Мясные» субсидии выдадут орловским производителям

За счет казенного рубля в регионе поддержат мясное скотоводство.

Объявление о проведении отбора на предоставление субсидий на возмещение части затрат на поддержку мясного скотоводства опубликовал департамент сельского хозяйства Орловской области. Финансирование предусмотрено в рамках проекта поддержки приоритетных направлений агропромышленного комплекса и развития малых форм хозяйствования. Отбор будет проводиться по 11 августа 2024 года, когда завершится прием заявок. Результат предоставления субсидии будет считаться достигнутая получателем численность маточного товарного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, за исключением племенных животных.

Заявки и документы предоставляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет». Субсидии могут получить сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов. Однако на них вправе претендовать граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», то есть самозанятые.

Субсидии предоставляются по ставке на 1 голову на содержание маточного товарного поголовья крупного рогатого скота, которая утверждается областными властями. Поддержка не положена тем, что в прошлом году попался на нарушении запрета на выжигание сухой травы, стерни и пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. С 1 января 2025 года субсидии будут выдавать только при условии документального подтверждения наличия у получателей прав пользования земельными участками, на которых осуществляется или планируется осуществлять сельскохозяйственное производство.

Ставки субсидии утверждаются приказом департамента сельского хозяйства исходя из объема средств, предусмотренных на возмещение части затрат на поддержку мясного скотоводства. Размер субсидии в каждом конкретном случае определяется по формуле, учитывающей численность маточного товарного поголовья КРС, ставку субсидии и специальный коэффициент. Но в любом случае размер субсидии не может превышать 90 процентов от суммы фактически произведенных затрат.

ИА «Орелград»