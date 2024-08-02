«Спецавтобазу» обвинили в причинении крупного ущерба Орлу

Информацию отправили двум прокурорам.

Контрольно-счетная палата города Орла направила прокурорам Советского и Железнодорожного районов областной столицы, а также в Орловский УФАС информацию о результатах контрольного мероприятия. Речь идет о проверке «Спецавтобазы по санитарной очистке города Орла», которая была преобразована из МУПа в МБУ. Из отчета КСП следует, что потери бюджета города Орла в связи с уклонением МУП «Спецавтобаза» от исполнения обязанности по расчету и перечислению в бюджет части чистой прибыли по итогам работы в 2021-2023 годах составили не менее 41,44 миллионов рублей.

«В связи с не включением муниципального имущества – посадочного материала в документы о приеме-передаче от МУП «Зеленстрой» МБУ «Спецавтобаза» бюджету города Орла причинен ущерб в размере не менее 3,36 миллиона рублей, – сообщает КСП. – В связи с неиспользованием МБУ «Спецавтобаза» собственных грузовых автомобилей для доставки песка потери бюджета города Орла составили не менее 2,25 миллиона рублей».

Неправомерное расходование предприятием денежных средств аудиторы оценили в 21,56 миллиона рублей. В эту сумму проверяющие включили оплату непредусмотренного муниципальным заданием объема работ по покосу территорий, документально неподтвержденные работы по покосу травы и вывозу снега. Также были вскрыты факты завышения стоимости оказания услуг по установке, обслуживанию и демонтажу мобильных туалетных кабин. В одном случае был оплачен двигатель, не предусмотренный договором.

«Неэффективное расходование денежных средств на оплату работ по покосу МБУ «Спецавтобаза» по цене в 1,5-2 раза выше, чем у привлеченных подрядчиков, – уточняет КСП. – На оплату услуг по установке, обслуживанию и демонтажу мобильных туалетных кабин при наличии у МУП/МБУ «Спецавтобаза» необходимого оборудования и пр., составило 6,19 миллиона рублей».

Были установлены и другие нарушения действующего законодательства. По результатам проверки руководителю «Спецавтобазы» направлено представление для принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства. Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен в Орловский горсовет народных депутатов.

ИА «Орелград»