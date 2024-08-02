Областным департаментам вновь уточнили полномочия

Поправки в региональное законодательство внесло правительство.

Правительство Орловской области внесло целый ряд поправок в собственные нормативные акты, уточнив и дополнив полномочия различных структур областной администрации. Аналитический обзор изменений провели специалисты производителя регионального выпуска системы КонсультантПлюс. Так, поправки внесены в положение о региональном департаменте информационно-аналитической работы и его структурных подразделениях.

Указанные органы наделены рядом полномочий в сфере противодействия терроризму. Так, на них отныне возложено участие в организации выполнения юридическими и физическими лицами требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий, находящихся в собственности Орловской области или департамента. Они будут отслеживать политические и социально-экономические процессы, оказывающие влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму и экстремизму на территории Орловской области.

Кроме того, поправками предусмотрено участие указанного департамента в реализации комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации и других мероприятий по противодействию идеологии терроризма. Департамент дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ постановлением правительства Орловской области наделен дополнительными полномочиями главного администратора доходов областного бюджета.

В частности, речь идет о предоставлении и возврате остатков субсидий на развитие сети учреждений культурно-досугового типа за счет средств резервного фонда правительства РФ. Этот же департамент будет отвечать за возврат остатков межбюджетных трансфертов, выделенных на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Речь идет о победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Напомним, финансирование по данному направлению поступает из федерального бюджета.

«В связи с внесением изменений в структуру органов исполнительной власти Орловской области уточнено, что департамент внутренней политики и развития местного самоуправления не входит в структуру администрации губернатора и правительства Орловской области», – следует также из отчета аналитиков.

ИА «Орелград»