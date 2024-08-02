Арбитраж рассудил спор о приборах фотофиксации нарушений ПДД

Иск подал «Орелтранссигнал», но желаемого не добился.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по исковому заявлению казенного учреждения «Орелтранссигнал» к публичному акционерному обществу «Ростелеком» о взыскании 515,15 тысячи рублей. Такой штраф казенное учреждение выписало оператору связи за нарушения, которые, по мнению истца, были допущены при выполнении контракта. Причем изначально истец оценил свои требования в 1,06 миллиона рублей, но затем сократил их вдвое.

Истец мотивировал свои требования ненадлежащим исполнением ПАО «Ростелеком» условий контракта на оказание услуг для обеспечения государственных нужд. Он указал, что ответчиком услуги оказывались ненадлежащим образом, а именно отсутствовал доступ к цифровым каналам связи для передачи данных стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения в апреле и июне 2022 года. Ответчик исковые требования не признал.

Как следует из материалов дела, в конце декабря 2021 года стороны заключили государственный контракт, цена которого составляла 10,376 миллиона рублей. Срок действия контракта охватывал весь 2022 год. Стороны договорились, что если услуги оказываются неполный месяц или зафиксированы перерывы в оказании услуг, сумма оплаты рассчитывается пропорционально количеству дней фактического предоставления услуги и количеству работающих точек подключения – комплексов. В иных случаях непредоставления доступа к цифровым каналам связи для передачи информации стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД свыше 48 часов к исполнителю применяется ответственность в виде штрафа.

Истец указал, что услуги оказывались исполнителем ненадлежащим образом – отсутствовал доступ к цифровым каналам связи для передачи стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД свыше 48 часов на комплексе «Поток-ПДД», который был установлен по нескольким адресам. «Орелтранссигнал» просил «Ростелеком» отключить услуги связи «в связи с неэксплуатацией комплекса фотовидеофиксации». В ответе оператор связи сообщил о сделанном перерасчете.

В январе стороны расторгли договор, объем исполненных обязательств по нему составил 10,042 миллиона рублей. В июне 2023 года «Орелтранссигнал» направил в адрес ответчика требование об уплате штрафа, но получил отказ. Оценив доказательства, имеющиеся в материалах дела, суд посчитал, что заявленные требования не подлежат удовлетворению. Он указал, что ответчиком было оплачено 50 процентов начисленных и неуплаченных сумм неустоек и направлено истцу обращение о списании оставшихся 50 процентов неустойки. По мнению суда, истец должен был списать заявленную сумму штрафа, но не сделал этого.

ИА «Орелград»