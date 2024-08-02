В Орле водитель маршрутки делал пассажирам сомнительные предложения

2.8.2024 | 15:00 Новости, Транспорт

Мужчина пытался принудить их к странному способу оплаты проезда.

Фото: ИА “Орелград”

Оригинальное нарушение зафиксировали на маршруте №403, который связывает Орёл и Мценск. Об этом сообщили в “Организаторе перевозок”.

Учреждение проводило выездную проверку. Когда пассажиры зашли в автобус на остановке “Пенсионный фонд”, водитель отказался принимать у проверяющего оплату по банковской карте. Причину такого поведения он не объяснил.

Вместо этого мужчина предложил совершить непонятный перевод по номеру телефона – на аналогичную сумму.

Однако в итоге на неприятности нарвался даже не водитель, а его работодатель – перевозкик. Сейчас с ним ведут претензионную работу. Что касается водителя, то “Организатор” предупредил его о плачевных последствиях повторного аналогичного нарушения.

ИА “Орелград”


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