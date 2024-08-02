Под Орлом осудили еще одного начальника почты

Вынесен уже второй за последнее время обвинительный приговор.

Ливенский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении начальника местного отделения почты. Было установлено, что, являясь материально-ответственным лицом, женщина в период времени с октября 2023 года по апрель 2024 года неоднократно присваивала себе из кассы денежные средства. При проведении проверки была выявлена недостача, составившая 100 000 рублей. После этого на начальника почтового отделения было заведено уголовное дело.

Следствие, а затем и суд квалифицировали действия женщины по части 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). В судебном заседании подсудимая признала свою вину полностью. Она пояснила, что брала деньги из кассы почтового отделения из-за финансовых трудностей.

Причиненный Почте России ущерб она возместила в полном объеме еще в ходе следствия. Представитель Почты России заявил суду, что эта организация не имеет претензий к подсудимой, так как похищенные деньги она вернула. Как пояснили в пресс-службе Ливенского райсуда, в качестве смягчающих вину обстоятельств было учтено активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие малолетнего ребенка, добровольное возмещение ущерба, признание вины и раскаяние в содеянном.

«Отягчающих вину обстоятельств суд не установил. Жительнице Ливенского района назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке», – резюмирует пресс-служба Ливенского районного суда. Напомним, что несколькими днями ранее Малоархангельским районным судом также был вынесен приговор начальнику почтового отделения, которая присваивала товарно-материальные ценности с октября 2022 года по январь 2024 года.

Было установлено, что всего она похитила чужого имущества на общую сумму 66 525 рублей, Потерпевшей стороной также была признана Почта России. В судебном заседании подсудимая тоже признала вину в инкриминируемом ей деянии, а причиненный преступлением ущерб возместила в полном объеме. Суд вынес обвинительный приговор с назначением наказания в виде штрафа, от отбывания которого подсудимая была освобождена в связи с примирением сторон. В апелляционном порядке приговор не обжаловался, вступил в законную силу и уже обращен к исполнению.

ИА «Орелград»