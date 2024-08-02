В Орловской области сократилось производство изделий из бетона

Показатели оценил Орелстат.

По данным Орелстата, в Орловской области в январе-мае 2024 года было произведено 32,2 тысячи кубометров блоков и прочих изделий, в том числе сборных строительных для зданий и сооружений, из цемента, бетона или искусственного камня. Непосредственно в мае было выпущено 6,7 тысячи кубометров такой продукции. По сравнению с маем 2023 года объем производства сократился на 11 процентов, а в среднегодовом измерении по сравнению с январем-маем 2023 года производство такой продукции снизилось на 16,8 процента.

Товарного бетона, то есть готового для заливки, в Орловской области за январь-май 2024 года было выпущено 47,6 тысячи кубометров, из них непосредственно в мае – 14,8 тысячи кубометров. По сравнению с маем 2023 года в данном случае также отмечено снижение объемов производства – на 8,8 процента. Однако по сравнению с периодом с января по май предыдущего года отмечен рост выпуска такой продукции на 51,2 процента.

В сфере производства бетона выделенных данных по количеству так называемых субъектов хозяйственной деятельности в информации статистиков не имеется. Но есть раздел по виду экономической деятельности «производство прочей неметаллической минеральной продукции», в состав которой входят производства указанного вида продукции. Согласно этому разделу, в Орловской области насчитывается 75 субъектов хозяйственной деятельности, из которых 72 (или 96%) находятся в частной собственности. Монополистов на указанном рынке в регионе нет.

ИА «Орелград»