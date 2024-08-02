В Орле помещения “Торговых рядов” передали музею

Они будут находиться в его оперативном управлении.
Такой указ подписал губернатор Андрей Клычков. Документ опубликован на официальном Портале Орловской области.
За Областным краеведческим музеем закрепляется имущество, ранее перешедшее из федеральной собственности в региональную казну. Это 23 помещения, расположенные в историческом здании на Гостиной, 2.
Наиболее выделяется “помещение 4” общей площадью около 2 тысяч квадратных метров. Размеры остальных скромнее в разы.
Напомним, накануне стало известно, что арендаторы помещений, включая Орловский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, пока что останутся в Торговых рядах.
ИА “Орелград”